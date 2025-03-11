Güney Kore'de "savaş uçaklarının kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinden gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri, yönetmeliklere uyma görevlerini ihlal ettikleri tespit edilen albay düzeyindeki bir birlik komutanı ve yarbay düzeyindeki bir filo komutanını görevden aldı." ifadesi kullanıldı.

Görev ihmali ve yetersiz komuta yönetiminin karara gerekçe gösterildiği açıklamada, olaydaki savaş uçaklarının iki pilotunun bunları kullanmaya devam edip edemeyeceklerini görüşmek üzere gelecek hafta bir toplantı yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, 6 Mart'ta tatbikat sahası dışına çıkmıştı. Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 31 kişi yaralanmıştı.

Güney Kore, bu olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu. Ülkede 7 Mart'ta da Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçakların havalanmasına yasak getirilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır