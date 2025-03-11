HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore'de "savaş uçaklarının kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındı

Güney Kore'de "savaş uçaklarının kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındı

11.03.2025 18:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de, savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından Hava Kuvvetlerinden iki komutanın "ihmal" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.

Güney Kore'de "savaş uçaklarının kazara bombalamanın" ardından 2 komutan görevden alındı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinden gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri, yönetmeliklere uyma görevlerini ihlal ettikleri tespit edilen albay düzeyindeki bir birlik komutanı ve yarbay düzeyindeki bir filo komutanını görevden aldı." ifadesi kullanıldı.

Görev ihmali ve yetersiz komuta yönetiminin karara gerekçe gösterildiği açıklamada, olaydaki savaş uçaklarının iki pilotunun bunları kullanmaya devam edip edemeyeceklerini görüşmek üzere gelecek hafta bir toplantı yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, 6 Mart'ta tatbikat sahası dışına çıkmıştı. Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 31 kişi yaralanmıştı.

Güney Kore, bu olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu. Ülkede 7 Mart'ta da Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçakların havalanmasına yasak getirilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Fransa'da 2024 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle 3 bin 711 kişi hayatını kaybettiFransa'da 2024 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti
Kamyonet kağıt gibi ezildi: 2 yaralı!Kamyonet kağıt gibi ezildi: 2 yaralı!
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Suriye’de harita artık tek renk… Dünyanın konuştuğu imza!

Suriye’de harita artık tek renk… Dünyanın konuştuğu imza!

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.