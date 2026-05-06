Güney Kore'de yargıcın sır ölümü! Eski first lady'nin yolsuzluk davasına bakıyordu

Güney Kore yargıç Shin Jong-o'nun ölümünü konuşuyor. Görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin yolsuzluk suçlamaları kapsamında görülen temyiz davasına başkanlık eden Jong-o'nun cansız bedeni Seul Yüksek Mahkemesi yerleşkesinde bulundu. Yargıcın cebinden 'özür' ifadeleri bulunan not çıktığı belirtilirken; cinayet şüphesi olmadığı, soruşturmanın ise sürdüğü aktarıldı.

Güney Kore'de görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin yolsuzluk suçlamaları kapsamında görülen temyiz davasına başkanlık eden yargıç Shin Jong-o mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu.

YARGICIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap'a göre, polis ihbar üzerine Seul Yüksek Mahkemesi yerleşkesine gitti. Polis yerleşkede, Kim hakkında görülen davaya başkanlık eden yargıç Shin'in cansız bedenini buldu.

CEBİNDEN 'ÖZÜR' NOTU ÇIKTI

Yargıcın cebinde özür ifadeleri içeren bir not bulduklarını belirten yetkililer, Shin'in yüksekten düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını ve ölüm nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürdüklerini aktardı. Nisan ayının sonunda, Eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim hakkında lüks hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası için temyize gidilmişti.

CEZASI 4 YILA ÇIKMIŞTI

Seul Yüksek Mahkemesi, Kim'i hisse senedi fiyat manipülasyonundan kısmen suçlu, rüşvetten ise suçlu bularak, daha önce verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasının 4 yıla çıkarılmasına karar vermişti.

2025'İN AĞUSTOS AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Özel savcılık, Aralık 2025'te Kim'in kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu kapsamda, toplam 370 milyon won (259 bin dolar) değerinde hediyeler aldığını ifade etmişti.
Kaynak: AA

