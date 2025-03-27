HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 28'e yükseldi! Tüm çabalara rağmen söndürülemiyor

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 28'e yükseldi! Tüm çabalara rağmen söndürülemiyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemiyor.

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 28'e yükseldi! Tüm çabalara rağmen söndürülemiyor

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarının benzeri görülmemiş bir hızla yayılması nedeniyle ülke genelinde çok sayıda can kaybının yaşandığı kritik bir durumdayız" ifadelerini kullandı.
Alevler 38 bin hektardan fazla alana yayılırken, Singapur'un yaklaşık yarısına eşit bir alanı kapladı. Kuzey Gyeongsang eyaletinin dağlık bölgelerindeki tarihi tapınaklar ve evler küle döndü. Yangınlarla mücadele için 3 farklı bölgede 120'den fazla helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.

(İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kütahya'da iş makineleriyle izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandıKütahya'da iş makineleriyle izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
Danimarka, Trump'ı Grönland konusunda "gerginliği tırmandırmakla" suçladıDanimarka, Trump'ı Grönland konusunda "gerginliği tırmandırmakla" suçladı
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi

Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.