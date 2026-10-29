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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne doğru bir düzine balistik füze fırlattığını bildirdi

En son füze fırlatılması, Pyongyang'ın 12 Ekim'de Doğu Denizi'ne doğru çok sayıda balistik füze fırlatmasının ardından geldi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne doğru bir düzine balistik füze fırlattığını bildirdi

Yerel medyaya göre, Güney Kore ordusu Perşembe günü Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi olarak da bilinir) yaklaşık bir düzine kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Seul merkezli Yonhap Haber Ajansı'nın Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre, füzeler Wonsan bölgesinden fırlatıldı ve uçuş mesafeleri ile diğer özelliklerine ilişkin analizler devam ediyor.

KUYZE KORE'DEN GÜNEY KORE'YE BALİSTİK FÜZE İDDİASI

Ordu, gözetimi artırdığını ve olası ek fırlatmalara karşı teyakkuzda kaldığını, ayrıca son füze fırlatmasıyla ilgili olarak ABD ve Japonya ile yakın bilgi paylaşımı yoluyla güçlü bir savunma duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Daha önce Tokyo, Japonya Savunma Bakanlığı'na göre Pyongyang'ın "balistik füze olabilecek bir cisim" ateşlediğini söylemişti.

Tokyo merkezli Kyodo News'in haberine göre, Japonya Sahil Güvenliği gemileri daha fazla bilgi edinmeye ve düşen cisimlere yaklaşmaktan kaçınmaya çağırdı.

Son füze fırlatması, Kuzey Kore'nin 12 Ekim'de Pyongyang bölgesinden Doğu Denizi'ne doğru çok sayıda balistik füze fırlatmasının ardından geldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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