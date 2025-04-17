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Güney Kore ve ABD hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı başladı

Güney Kore ve ABD orduları, Kuzey Kore'nin bölgede gerilimi tırmandıran eylemlerine karşı savunma kapasitelerini ve askeri hazırlık çabalarını geliştirmek amacıyla düzenlenen müşterek hava tatbikatına başladı.

Güney Kore ve ABD hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı başladı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Seul'ün güneyinde bulunan Gwangju kentindeki askeri hava üssünde başlayan "Özgürlük Bayrağı" adlı tatbikatın 2 Mayıs'a kadar süreceği belirtildi.

Güney Kore ve ABD hava kuvvetlerinin, tatbikatı, Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı askeri hazırlık çabalarını ve ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla başlattığı aktarılan açıklamada, tatbikata her iki taraftan yaklaşık 1100 asker ve 90 uçağın katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatta, Güney Kore ordusuna ait F-35A, F-15K ve KF-16 tipi savaş uçaklarıyla ABD'nin F-16 ve F-35B uçaklarının yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık iki hafta sürecek tatbikat kapsamında birliklerin, "hava tecridi, mukabil hava savunması ve muharebe arama kurtarma" gibi alanlarda eğitim alacağı kaydedilen açıklamada, MQ-1 ve MQ-9 tipi insansız hava araçlarını içeren eğitimlerle de bu araçların operasyonlardaki yetkinliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore ABD Amerika Birleşik Devletleri
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