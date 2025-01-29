HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Sudan'da korkunç uçak kazası! Kalkmasıyla düşmesi bir olmuş... 18 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'da korkunç uçak kazası! Kalkmasıyla düşmesi bir olmuş... 18 kişi hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.01.2025 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'da, bir uçağın kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Sudan'da korkunç uçak kazası! Kalkmasıyla düşmesi bir olmuş... 18 kişi hayatını kaybetti

UNMISS tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü doğruldadı.

21 KİŞİDEN 18'İ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler'e bağlı bir radyo, Çarşamba günü Güney Sudan'da 21 kişiyi taşıyan bir uçağın düşmesi sonucu en az 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

GUNEY-SUDANDA-UCAK-KAZASI-18-KISI-HAYA_537892_159369 (1)

Radio Miraya'nın haberine göre, mürettebat da dahil olmak üzere 21 kişiyi taşıyan uçak, Güney Sudan'daki Unity Petrol Sahası'ndan kalkış yaparken düştü, 18 kişi öldü, üç kişi de "kritik durumda" kaldı.

PİLOT VE YARDIMCI PİLOT DA...

Ölenler arasında pilot ve yardımcı pilotun da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "21 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak, Güney Sudan'ın Birlik Petrol Sahası'ndan kalkış yaparken düştü, 18 kişi öldü ve üç kişi ağır yaralı. Pilot ve yardımcı pilot da hayatını kayebdenler arasında" denildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
uçak kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.