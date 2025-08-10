HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

Sonbaharın yaklaşmasıyla güney yarım küreye göç etmeye başlayan leylekler, Tekirdağ semalarında görsel şölen oluşturuyor.

Güneye göçen leylekler Tekirdağ semalarında

İlkbaharın gelmesiyle kuzey yarım küredeki üreme sahalarına göç eden leylekler, sonbaharın yaklaşmasıyla yeniden göç yoluna koyuldu.

Bu göçe tanıklık etmek isteyen Tekirdağlılar, leyleklerin yuvalarına dönüşlerini izliyor. Sürü halinde Bıyıkali Göleti'ne gelen leylekler burada bir süre dinlendikten sonra rotalarını takip ediyor.

Fotoğraf tutkunları ise bu anları görüntülüyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, AA muhabirine, leyleklerin göçünün başladığını söyledi.

Leyleklerin toplu uçuşlarının oluşturduğu manzaranın insanlara keyif verdiğini aktaran Üzmezoğlu, "Leylekleri her zaman toplu halde uçarken göremiyoruz. Genellikle göç zamanları şansınız varsa ve denk gelirse izleme fırsatı yakalıyor insanlar. " dedi.

Üzmezoğlu, fotoğraf tutkunlarının bu anı ölümsüzleştirmek için yarıştığını belirtti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı Dağı'nın zirvesindeki takke buzulunda erime sürüyor! 2050'de...Ağrı Dağı'nın zirvesindeki takke buzulunda erime sürüyor! 2050'de...
Van'da iş merkezinde yangın! 4 dükkan zarar gördüVan'da iş merkezinde yangın! 4 dükkan zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ leylek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sane gördüklerine inanamadı! Soyunma odasında esti gürledi

Sane gördüklerine inanamadı! Soyunma odasında esti gürledi

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Takla atıp ters dönen aracın başında oturup okudu

Takla atıp ters dönen aracın başında oturup okudu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.