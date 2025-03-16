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Güngören'de inşaat alanında toprak kayması! Yandaki 6 katlı binada çatlaklar meydana geldi

16.03.2025 23:40
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İstanbul Güngören’de 6 katlı binanın yanında bulunan inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Binanın alt katında bulunan özel bir anaokulunun arka bahçe kısmı toprak kayması nedeniyle çöktü. Olay sonrası tahliye edilmeyen bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

Güngören'de inşaat alanında toprak kayması! Yandaki 6 katlı binada çatlaklar meydana geldi

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında İstanbul Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Şinasi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 6 katlı bina yanında bulunan inşaat alanındaki çalışmalar sırasında toprak kayması yaşandı. Özel bir anaokuluna ait olan alt katın arka bahçe kısmı, yaşanan toprak kayması nedeni ile çöktü.

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6 KATLI BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Çökme sebebiyle 6 katlı binada çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine sokağa polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin çalışmaları sonrası 6 katlı binada tahliye işlemleri yapılmadı. Konu ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Konu ile ilgili konuşan bina sakini Fatih Gencal, "Olay sabah ezanından sonra oldu. Sabah belediye ekipleri, polis geldi. Deprem olur gibi hissedildi. Babam aşağı indi. Yapacaklarını anlattılar. Arkadan bina açıldı. Bu bina 10 daire. Çoğu kişi kiracı sadece ben ev sahibiyim. Vatandaş ölsün onların umurunda mı ki? Gelip kontrol etmiyorlar bile. Yapacaklarını söylediler ve hepsi gitti. Yağmur yağacak. Yağmur yağdıktan sonra kim bunun sorumluluğunu alacak? Burada kaç kişi oturuyor. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Bana bir şey olduğu zaman kim cevap verecek? Annem, babam, kardeşlerim var. Burada çocuklar var. Burası çocuk yuvası" dedi.

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"EŞİM BENİ 'DEPREM OLUYOR' DİYEREK UYANDIRDI"

Yaşanan olayla ilgili konuşan bina sakini Müjde Çiçek, "Biz sabah saatlerinde uyandık. Eşim beni ‘Deprem oluyor’ diyerek uyandırdı. Ben de koşarak çocukların yanına gittim. Baktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Aşağı inemedik. Sabah zabıta geldi. Bize buraya duvar örüleceği söylendi. Sadece çimento döküp gittiler. Burası ne zaman yapılacak diye sorduğumda ‘Yapacağız. 2 saatlik işimiz var’ dediler. Şu an korkuyoruz. Benim çocuklarım var. Kayınvalidemin evine gitmek istiyoruz. Burada yatamıyoruz. Pervazlarım yerinden çıktı. Balkonumun alt tarafı çatlamış. Sahur saatiydi. Sahura kalkmıştık. Altta kreş var. Gündüz vakti olsa o çocuklar kreşte olsa ne olacak? O kadar canı hiçe sayıyorlar. Ben ne yapacaklar bilmiyorum. Denetime geldiler. Hiç binaya girmediler. Tahliye kararı vermediler. Müteahhit geldi baktı. ‘Burada bir şey yok. Buraya duvar öreceğiz. Hiçbir şey olmaz. Sizin binanız sağlam’ dedi. Gerçekten sağlam değil" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güngören İnşaat
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