Güngören’de otomobil kaldırıma çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerinin ise tedavisi olay yerinde sürüyor. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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