Güngören'de trafik terörü! "Milletvekili aracı" diyerek tehdit etti, aracı zabıtanın üstüne sürdü...

Edinilen bilgilere göre olay 10 Mayıs tarihinde Güngören Posta Caddesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yolu kapatarak güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

"MİLLETVEKİLİ ARACI" DİYEREK MEMURLARI TEHDİT ETTİ

Bu sırada lüks aracıyla kapalı yoldan geçmeye çalışan bir şahıs, zabıta memurlarıyla tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta memurlarını tehdit etti.

ARACI ZABITA EKİPLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Yoldan geçemeyince sinirlenerek aracına binen sürücü, aracını zabıta ekiplerinin üzerine sürdü. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PLAKASI ALINDI! MEMURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Aracın plakasını alan zabıta ekipleri, sürücüden şikayetçi oldu. Yapılan incelemede aracın herhangi bir milletvekili üzerine kaydının olmadığı anlaşıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)