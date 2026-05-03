Günler sonra kahreden haber! Bir öğrenci daha hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısından günler sonra bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu bu sabah hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.

KAHREDEN SALDIRI

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

GÜNLER SONRA ACI HABER

Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

