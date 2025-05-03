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Günlerdir aranıyordu: Demans hastası adamdan kahreden haber!

Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve telefonu en son ormanlık alanda sinyal veren demans hastası İshak Öztürk'ten kahreden haber geldi. 28 Nisan tarihinden beri AKUT, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından aranan talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Günlerdir aranıyordu: Demans hastası adamdan kahreden haber!
Doğukan Akbayır

İstanbul Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edilmişti. Aramalarını yoğunlaştıran ekipler Öztürk'ün bugün cansız bedenine ulaştı.

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EKİPLER SEFERBER OLMUŞTU

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmasının ardından 28 Nisan gece saatlerinde başlatılan çalışmalar dün itibariyle genişletilmişti.

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AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu arama timlerine bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.

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Kendisinden haber alınamayan kayıp Öztürk'ü jandarma ekipleri orman içerisinde ararken, balık adamlar göl de arama gerçekleştirmeye devam etti.

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Ekiplerin geniş alana yayıldığı arama çalışmaları ise havadan görüntülendi.

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KAHREDEN HABER GELDİ

Öztürk'ün bugün cansız bedenine ulaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kayıp
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