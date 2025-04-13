HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Günlerdir haber alınamıyor! Hakkari'de kaybolan Feleknaz Keskin köşe bucak aranıyor

Hakkari'de kendisinden haber alınamayan Feleknaz Keskin (60) için Katramas Deresi’nde başlatılan arama çalışmaları, 4'ncü gününde devam etti.

Günlerdir haber alınamıyor! Hakkari'de kaybolan Feleknaz Keskin köşe bucak aranıyor

Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin, 9 Nisan gece saatlerinde kayboldu. Bunun üzerine komşuları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, Keskin'in bulunması için Katramas Deresi’nde çalışma başlattı. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, itfaiye, Siirt AFAD su üstü arama ekibi ile Van Emniyet Müdürlüğü su altı arama dalgıçları da dahil olmak üzere toplam 130 kişilik ekip katıldı. Arama çalışmaları 4’üncü gününde devam etti. Arama çalışmaları özellikle Feleknaz Keskin'in kaybolduğu Katramas Deresi ile derenin birleştiği Zap Suyu’nda yoğunlaştı. 3 ayrı noktada yapılan arama çalışmalarında jandarmanın iz köpekleri de kullanılıyor.

Keskin’in yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Öte yandan, Kızılay Hakkari Şubesi de arama faaliyetlerine katılan ekiplere sıcak yemek ve içecekler ikram ediyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balistik füze saldırısı: 21 sivil hayatını kaybettiBalistik füze saldırısı: 21 sivil hayatını kaybetti
Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılarKonyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yı işaret edip uyardılar: "Tüm dünyada internet kesilebilir"

Rusya'yı işaret edip uyardılar: "Tüm dünyada internet kesilebilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.