Günümüzün en önemli teknolojilerinden biri Nokia tuşlu telefonlarına da geldi!

HMD, tuşlu telefonlardan vazgeçmediğini gösteren yeni Nokia serisini duyurdu: Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition ve 235 4G 2nd Edition. Cihazlar, üzerinde çalışan bir yapay zekâ asistanıyla geliyor. Asistana, yön tuşlarının (D-pad) tam ortasına yerleştirilen yapay zekâ tuşuyla erişiliyor.

SIKEY AI DESTEKLİ ASİSTAN NELER YAPABİLİYOR?

Dört modeldeki yapay zekâ özellikleri Sikey AI tarafından destekleniyor. Kullanıcılar asistana temel sorular sorabiliyor ve cihaz işlevlerini sesle kontrol edebiliyor. Yani tuşlu telefon deneyiminin sınırları, sesli komutla yönetim gibi akıllı telefonlardan tanıdık bir katmanla genişletiliyor.

HMD'nin teknik özellik sayfalarına göre asistanın kullanımı ilk 180 gün ücretsiz; bu sürenin ardından ücretli abonelik gerekiyor. İşin dikkat çekici yanı ise bu aboneliğin satın alınabilmesi için gerçek bir akıllı telefona ihtiyaç duyulması. Başka bir deyişle, tuşlu telefonun yapay zekâsını uzun vadede kullanmak isteyenlerin elinin altında bir akıllı telefon da bulunması gerekiyor.

VGA KAMERAYLA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA DESTEĞİ

Dört yeni Nokia modelinin tamamı, entegre VGA kameraları üzerinden Xpress chat görüntülü arama özelliği sunuyor. Bu, tuşlu telefon segmentinde görüntülü iletişimin de serinin ortak özelliklerinden biri olarak konumlandığını gösteriyor.

EKRAN VE KAMERA TARAFINDA MODELLER NASIL AYRIŞIYOR?

GSMArena'daki habere göre Nokia 210 4G ve 215 4G, 2,4 inç QVGA ekranla gelirken; 215 ve 235 modellerinde aynı çözünürlükte 2,8 inç IPS panel yer alıyor. Arka kamera ise Nokia 210 4G ve 235 4G modellerinde bulunuyor; bunlardan 235 4G, 2 MP çözünürlüklü bir kamera sunuyor.

ORTAK DONANIM: S30+, 1.450 MAH PİL VE USB-C

Dört model de S30+ işletim sistemiyle çalışıyor ve 1.450 mAh kapasiteli pil taşıyor. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 destekleniyor. Cihazlarda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi, FM Radyo ve USB-C şarj desteği bulunuyor. Tuşlu telefon kullanıcılarının alışkın olduğu bu klasik özellikler, güncel şarj standardı USB-C ile bir araya getirilmiş durumda.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

HMD, fiyatlandırma ve satışa sunulma bilgilerini henüz paylaşmadı. Dolayısıyla dört modelin hangi pazarlarda, ne zaman ve hangi fiyatla satışa çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.