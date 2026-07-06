Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın çok merak edilen iki detayı daha ortaya çıkartıldı

Galaxy S27 serisi için henüz resmi tanıtıma uzun süre var, ancak sızıntılar şimdiden model yapısı ve kamera donanımı tarafında yoğunlaşmaya başladı. Yeni bilgilere göre Samsung, özellikle Pro ve Ultra modellerinde ön kamerayı yenilemeyi planlıyor olabilir.

GALAXY S27 SERİSİ DÖRT MODELDEN OLUŞABİLİR

Galaxy Club'da yer alan habere göre Galaxy S27 serisinin dört modelden oluşacağı artık daha net görünüyor.

Habere göre Samsung’un kendi içinde telefonlara NM1, NM2, NM3 ve NM4 kodlarına referans verdiği aktarılıyor. Bu kodlamanın, Galaxy S26 serisinin Miracle kod adına bağlı “Next M” yapısına işaret ettiği düşünülüyor.

Ancak kaynakta dikkat çekilen bir ayrıntı var: Daha önce bir M4 olmadığı için NM4 kodlamasının en azından tamamen doğru olmayabileceği belirtiliyor. Bu yüzden kod adları, model ailesi hakkında ipucu verse de nihai ürün adlandırması için kesin bilgi olarak görülmemeli.

PRO VE ULTRA MODELLERİNDE 16 MP ÖN KAMERA BEKLENİYOR

GalaxyClub’a ulaşan bilgilere göre en azından Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, yani NM3 ve NM4 kodlu modeller, tamamen yeni bir ön kameraya sahip olacak.

Bu kameranın çözünürlüğünün 16 MP olacağı belirtiliyor. Sensör boyutu, lens yapısı, diyafram değeri ya da video özellikleriyle ilgili ek teknik ayrıntı ise yok.

Bu yüzden şimdilik en net iddia, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’da yeni 16 MP selfie kamerası kullanılacağı yönünde.

KARE SENSÖR İHTİMALİ NETLEŞMİŞ DEĞİL

Yeni ön kameranın kare bir sensörle gelebileceği ihtimali de gündeme getiriliyor.

Bu ihtimal, Apple’ın iPhone 17 serisindeki kare “Center Stage” ön kameralarına benzer bir işlev üzerinden değerlendiriliyor. Ancak bunun yalnızca çözünürlükten yola çıkılarak yapılan bir spekülasyon olduğu özellikle belirtiliyor.

Bu yüzden Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’nın kesin olarak kare sensörlü ön kamerayla geleceğini söylemek doğru olmaz. Bu, şimdilik doğrulanmış teknik bilgi değil, olası senaryo.

GALAXY S27 VE S27 PLUS İÇİN DURUM BELİRSİZ

Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modellerinin de aynı 16 MP ön kamerayı alıp almayacağı henüz doğrulanmış değil.

Bu iki model için benzer bir ön kamera yükseltmesinin teyit edilemediği belirtiliyor. Bu da Samsung’un yeni ön kamera donanımını yalnızca Pro ve Ultra modellerle sınırlı tutabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Ancak standart Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus için durum şimdilik açık bırakılmış durumda.

50 MP TELEFOTO VE ULTRA GENİŞ KAMERA İDDİASI

Ön kamera dışında Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra’nın arka kamera sistemiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Habere göre önceki söylentilerle uyumlu şekilde iki modelde de 50 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera bulunacak.

Bu iddia, Samsung’un Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinde kamera tarafını yalnızca selfie kamerasıyla sınırlı tutmayabileceğini gösteriyor.

GALAXY S27 NE ZAMAN TANITILABİLİR?

Galaxy S27 serisinin resmi tanıtımına hâlâ zaman var. Kaynak haberde, 2026’nın henüz ortasında olunduğu ve Galaxy S27 serisinin 2027’nin tepe telefonları olacağı vurgulanıyor.

Lansman için ise ocak ayı işaret ediliyor. Ancak Samsung bu yılki takvimi sürdürürse tanıtım şubat ya da mart ayına kalabilir.

Bu yüzden Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihi için şimdilik kesin konuşmak mümkün değil. Daha net bilgilerin tanıtım yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.

FİYAT TARAFI DA DİKKATLE İZLENECEK

Galaxy S27 serisiyle ilgili fiyatlar da önemli bir başlık olacak.

Bunun nedeni, fiyat artışlarının artık birçok alanda gündemde olması. Galaxy S26 serisinde bunun görüldüğü, yakında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde de fiyat konusunun dikkat çekebileceği aktarılıyor.

Söz konusu katlanabilir modeller bu ayın ilerleyen döneminde tanıtılabilir. Bu yüzden Samsung’un yaklaşan katlanabilir telefonları, Galaxy S27 serisinin fiyat stratejisi için de olası bir işaret olabilir.