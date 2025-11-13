HABER

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan askerlerin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait "C130" tipi askeri uçağında şehit olan 20 askerin naaşları, Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşını taşıyan "A400M" tipi askeri uçak, Ankara'da yer alan Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Şehitlerin cenazesi otopsi için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehitler için yarın resmi cenaze töreni yapılacak. Kahraman şehitlerin isimleri ise şu şekilde:

"Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Serdar Uslu, Binbaşı Nihat İlgen, Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuş Cem Dolapcı, Uzman Çavuş Emre Sayın."

ŞEHİTLERİ TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILADILAR

Adli Tıp Kurumu önüne gelen vatandaşlar, kahraman şehitleri ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı. Hep bir ağızdan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyen vatandaşlardan bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

