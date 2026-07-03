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Gürcistan ile Özbekistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyon imzalandı

Gürcistan ile Özbekistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyon imzalandı

Gürcistan ile Özbekistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyon imzalandı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir araya geldi.

Kobakhidze ve Mirziyoyev, hükümet binasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından Gürcistan ile Özbekistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyonu imzaladı.

İki ülkenin hükümetleri arasında ayrıca ekonomi, sağlık, çevre koruma ve tarım, finans, gümrük, eğitim, bilişim ve iletişim teknolojileri ile kültür alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptları imzalandı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, imza töreninin ardından gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda iki liderin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Kobakhidze, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için Mirziyoyev'e teşekkür etti.

İmzaladıkları stratejik işbirliği deklarasyonunun​​​​​​​ Gürcistan ve Özbekistan arasında farklı alanlarda ikili ilişkiler ve işbirliğinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydeden Kobakhidze, "İşbirliğimizi güçlendirmek, bölgesel ticaret akışlarını daha da artıracak ulaşım koridorlarının sağlamlaştırılmasına ve geniş ekonomik entegrasyona katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, Özbekistan'ın, Mirziyoyev'in liderliğinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Güçlü kurumlarınız, devlet sisteminiz ve ülkenin kalkınma yönüne ilişkin net bir vizyonunuz var. Siz örnek bir lidersiniz ve sizin liderliğinizde ülkelerimiz arasındaki ikili işbirliği ve dostluğun daha da güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise konuşmasında, ev sahipliği için Kobakhidze'ye teşekkür etti.

Konuşmasında, imzaladıkları deklarasyonun önemine değinen Mirziyoyev, "Gürcistan ve Özbekistan'ın ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması büyük bir başarıdır." dedi.

Tiflis hükümetinin başarılı çalışmalarından dolayı Gürcistan ekonomisinin etkili bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Mirziyoyev, "Gürcistan, bugün haklı olarak en hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülkeler arasında yer alıyor." diye konuştu.

Mirziyoyev, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da Özbekistan için önemli bir ortak ülkesi olduğunu kaydederek, "Son yıllarda iki devlet arasındaki işbirliği her alanda dinamik bir şekilde gelişiyor ve bu sadece bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

Kobakhidze ile Mirziyoyev daha sonra, Tiflis'teki Varketili semtinde Özbek şair Ali Şir Nevai'nin heykelinin açılışına katıldı.

Mirziyoyev'in iki günlük Tiflis ziyareti sona erdi.

Gürcistan ile Özbekistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyon imzalandı 1

Gürcistan ile Özbekistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyon imzalandı 2


Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Özbekistan
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