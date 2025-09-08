Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gözler CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gelişmelere çevrildi. Dün akşamdan bu yana devam eden hareketlilik yerini gerginliğe bıraktı. Gürsel Tekin'e bina önünde su şişesi fırlatıldı. Tekin bir süre bekledikten sonra polis eşliğinde içeri girdi.

"ELİNİ MASAYA VURMA"

Binada CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Gürsel Tekin bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede sinirli halleri dikkat çeken Aytekin elini masaya vurarak Gürsel Tekin'e, "Buraya 5 bin polisle gelinir mi?" diyerek tepki gösterdi. Tekin Aytekin'e, "Elini masaya vurma" diyerek karşılık verdi.

"TEK BAŞINA GELEBİLSİN"

Aytekin konuşmasının devamında, "Sen buraya tek başına gelebilirsin" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.