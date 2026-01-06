Gürültü yaptı diye 10 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkeme itiraz etti

Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davanın karar duruşması görülmüş sanık Mühsün Taşkın, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verilmişti.

ÜST MAHKEME İTİRAZ ETTİ

Ancak üst mahkeme, sanığın ‘olası kast' kapsamında yargılanması gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

ÇOCUK GÜRÜLTÜ YAPTI DİYE POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanık Mühsün Taşkın, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...