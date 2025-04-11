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Gurur dolu fotoğraf... Sırbistan'dan altın madalyalı dönüş!

Sırbistan’da düzenlenen ISF U15 Gymnasiade Cimnastik yarışmalarında Kayserili sporcu Hüseyin Emir Cünedioğlu, takım halinde Dünya Şampiyonu olan Türkiye milli takımı ile altın madalya kazanırken, ferdi dalda ise gümüş madalyanın sahibi oldu.Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Cimnastik sporcusu Hüseyin Emir Cünedioğlu, Sırbistan’da düzenlenen ISF U15 Gymnasiade Cimnastik Yarışmasında büyük başarıya imza attı.

Gurur dolu fotoğraf... Sırbistan'dan altın madalyalı dönüş!
Çiğdem Sevinç

Sırbistan’da düzenlenen ISF U15 Gymnasiade Cimnastik yarışmalarında Kayserili sporcu Hüseyin Emir Cünedioğlu, takım halinde Dünya Şampiyonu olan Türkiye milli takımı ile altın madalya kazanırken, ferdi dalda ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Cimnastik sporcusu Hüseyin Emir Cünedioğlu, Sırbistan’da düzenlenen ISF U15 Gymnasiade Cimnastik Yarışmasında büyük başarıya imza attı. Hüseyin Emir Cünedioğlu’nun da yer aldığı milli takım, Dünya Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Cünedioğlu, mücadele ettiği ferdi müsabakalarda ise Barfiks Aletinde Dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü’ndün yapılan açıklamada; "Bu büyük başarıda emeği geçen başarılı sporcumuz Hüseyin Emir’i ve antrenörleri Mehmet Bilgin ve Baran Atay’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kayserili sporcudan Sırbistan’da çifte madalya

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan
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