Gururlandıran tablo! Dünya devlerinin derece yaptığı yarışmada Türk firması Macenta finale kaldı!

Türkiye’yi eğitim teknolojileri alanında dünyanın en prestijli yarışmalarında defalarca finalde temsil ederek gururlandıran Macenta Yayıncılık, yeni nesil dijital İngilizce öğrenme platformu The Globals V2 ile The EdTech Awards 2026’da finale kaldı.

Recep Demircan

Yeni nesil dijital İngilizce öğrenme platformu The Globals V2 ile, ABD merkezli The EdTech Awards 2026 kapsamında “Trendsetter” (trend belirleyici) kategorisinde finalist oldu.

ULUSLARARASI ARENADA GÜÇLÜ BİR REFERANS

2010 yılından bu yana düzenlenen The EdTech Awards; eğitim teknolojileri alanında yenilik, etki ve dönüşüm yaratan ürün, kurum ve liderleri öne çıkarıyor.

THE GLOBALS V2 İLE GENİŞLEYEN EĞİTİM YAKLAŞIMI

The Globals V2, İngilizce öğrenimini yalnızca dil becerileriyle sınırlamayan bütüncül bir eğitim yaklaşımı sunuyor. İlk versiyonunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) odağında geliştirilen platform, öğrencilerin İngilizce öğrenirken aynı zamanda küresel farkındalık kazanmalarını hedefliyordu. The Globals V2 ile bu yaklaşım daha da ileri taşınarak; öğrencilerin kişisel ve sosyal farkındalıklarının da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sanat, sosyal-duygusal öğrenme ve yaşam becerileri temelli içerik yapısıyla platform, öğrenme sürecini daha derin ve dönüştürücü bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca kurumlara içerikleri kendi müfredatlarına göre özelleştirme imkânı sunarak esnek ve ölçeklenebilir bir öğrenme ekosistemi oluşturuyor.

TÜRK FİRMASI ULUSLARARASI ARENAYI SARSIYOR

Macenta Yayıncılık’ta yazılım ekibinin başında yer alan Burak Pusat, elde edilen başarıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu ölçekte bir uluslararası ödül programında finalist gösterilmek bizim için son derece değerli. Bu başarı, yalnızca ürünümüzün değil; arkasındaki teknoloji vizyonunun, kullanıcı deneyimi yaklaşımının ve titizlikle yürüttüğümüz geliştirme sürecinin de karşılık bulduğunu gösteriyor.”

Macenta Global Projeler Direktörü Sam Whittam ise şirketin uluslararası büyümesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Son yıllarda uluslararası alanda elde ettiğimiz görünürlük, geliştirdiğimiz ürünlerin eğitimsel derinliği ve küresel ölçekte karşılık bulan vizyonumuzun bir sonucu. The EdTech Awards gibi saygın bir programda finalist olmak, Macenta’nın global ölçekte dikkat çeken bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.”

"KLASİK İNGİLİZCE ÖĞRENME ARAÇLARINI ÖTESİNDE..."

Macenta İçerik Direktörü Esra Girgin de platformun yeni yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

“The Globals V2 ile yalnızca global farkındalık kazandıran değil; öğrencinin kendisini, duygularını ve dünyayla kurduğu ilişkiyi geliştiren bir içerik yapısı kuruyoruz. Bu yaklaşım, platformu klasik bir dijital İngilizce öğrenme aracının ötesine taşıyor.”

Macenta CEO’su Burak Akyüz ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim için başarı, yalnızca iyi bir ürün geliştirmek değil; eğitime gerçek anlamda değer katan işler ortaya koyabilmek. Uluslararası ölçekte gördüğümüz bu ilgi, vizyonumuzun doğru bir karşılık bulduğunu gösteriyor.”

