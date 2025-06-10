Guterres, Kolombiya'da sağ partinin cumhurbaşkanı adaylarından Senatör Uribe'ye suikast girişimini kınadı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in "korkunç" olarak nitelediği saldırıyla ilgili endişelerini ifade ettiği ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, sağ partinin cumhurbaşkanı adaylarından Uribe'ye, Bogota kentinde 7 Haziran'da düzenlenen suikast girişimini "sert bir dille" kınadığı belirtildi.
Uribe'nin tamamen iyileşmesinin temenni edildiği açıklamada, Guterres'in, senatörün ailesine ve Kolombiya halkına destekleri ifade edildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı.
Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtilmişti.
Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.
(AA)
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