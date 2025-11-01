HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güvenlik kamerasına borulu müdahale

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye hizmet alanını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından zarar verirken, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Didim’de belediyenin hizmet alanlarını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından boru ile zarar verildi.

Güvenlik kamerasına borulu müdahale

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye hizmet alanını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından zarar verirken, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Didim’de belediyenin hizmet alanlarını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından boru ile zarar verildi. Belediye şahıstan şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kamerasına borulu müdahale 1

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Belediyemiz hizmet alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kameralarına zarar verildiği ve cihazların kullanılamaz hale getirildiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır. Kamu mallarına zarar vermek, halkımızın ortak varlıklarına zarar vermek anlamına gelmektedir. Bu tür eylemlere karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla sürdürülecek olup, halkımızın da kamu mallarının korunması konusunda duyarlılık göstermesi büyük önem taşımaktadır" denildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzen Adalar’da sonbahar güzelliğiYüzen Adalar’da sonbahar güzelliği
Tıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybettiTıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
didim Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.