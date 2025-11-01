Güvenlik kamerasına borulu müdahale

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye hizmet alanını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından zarar verirken, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Didim’de belediyenin hizmet alanlarını görüntüleyen güvenlik kamerasına bir şahıs tarafından boru ile zarar verildi. Belediye şahıstan şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Belediyemiz hizmet alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kameralarına zarar verildiği ve cihazların kullanılamaz hale getirildiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır. Kamu mallarına zarar vermek, halkımızın ortak varlıklarına zarar vermek anlamına gelmektedir. Bu tür eylemlere karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla sürdürülecek olup, halkımızın da kamu mallarının korunması konusunda duyarlılık göstermesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: İHA