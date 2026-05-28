Güvenlik önlemleri artırılıyor! Hakim ve savcılara özel tedbir

Cansu Çamcı

Son dönemde yürütülen organize suç, terör ve mali suç soruşturmalarının ardından adliyelerde güvenlik önlemlerinin yeniden yapılandırılması gündeme geldi.

Ekran Haber’in yargı kulislerinden edindiği bilgilere göre; özellikle kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturmalarda görev yapan hakim ve savcılara yönelik yeni güvenlik planları hazırlanıyor.

Özellikle organize suç örgütleri, uluslararası uyuşturucu dosyaları ve mali suç soruşturmalarının yürütüldüğü birimlerde yeni uygulamaların devreye alınabileceği ifade ediliyor.

ADLİYELERDE TEKNİK TEDBİRLER ARTIRILACAK

Ekran Haber’in edindiği bilgilere göre; Yeni süreç kapsamında adliye giriş sistemleri, kamera altyapıları ve personel güvenlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirildiği öğrenildi.

Bazı büyükşehir adliyelerinde ek güvenlik planlamalarının yapıldığı belirtiliyor.

KRİTİK DOSYALAR ETKİLİ OLDU

Son dönemde yürütülen yüksek profilli soruşturmalar sonrası güvenlik değerlendirmelerinin yeniden ele alındığı ifade edilirken, yargı kaynakları güvenlik tedbirlerinin kademeli şekilde artırılabileceğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
Savcı hakim
