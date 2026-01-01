HABER

Güvercinleri yemleyen vatandaş yürekleri ısıttı

Düzce’de kar sebebi ile yemek bulmakta güçlük yaşayan güvercinleri bir vatandaş marketten ekmek alarak beslemesi yürekleri ısıttı.Düzce’de kar nedeniyle yemek bulmakta zorlanan güvercinleri besleyen Vedat Öztürk’ün görüntüleri yürekleri ısıttı.

Düzce’de kar nedeniyle yemek bulmakta zorlanan güvercinleri besleyen Vedat Öztürk’ün görüntüleri yürekleri ısıttı. Düzce, 2026 yılının ilk gününe beyaz örtüyle uyandı.

Yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaşan şehir merkezinde 15 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle yemek bulamayan güvercinlerin imdadına vatandaşlar yetişti.

"KIŞIN KARDA TABİİ HAYVANLAR ACIKMIŞTIR"

Millet bahçesinde güvercinleri besleyen Vedat Öztürk’ün görüntüleri yürekleri ısıttı. Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Öztürk, "Vesile olmuşsak ne mutlu bize. Kışın karda tabii hayvanlar da acıkmıştır. Biz de yardımcı olmak istedik, inşallah karınları doymuştur" ifadelerine yer verdi.

Güvercinleri yemleyen vatandaş yürekleri ısıttı 8

