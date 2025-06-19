Guyana'nın başkenti neresi? Guyana'nın başkenti hakkında bilgiler

5 doğal bölgeye ayrılmış olan Guyana’da nüfusun çoğunluğu Atlantik sahili boyunca yerleşmiş durumdadır. Atlantik sahili boyunca verimli ve dar bir bataklık ovası bulunmaktadır. Ülke dünya genelindeki en az, en seyrek nüfuslu olan ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Guyana’da yer alan maden yataklarının çoğunluğu beyaz bir kum kuşak içermektedir.

Ülkenin güneyinde yer alan yağmur ormanları oldukça yoğundur. Guyana ülkesinde yer alan 4 nehir ülkenin en uzun nehridir. Bunlar 1010 kilometre uzunluğundaki Essequibo Nehri, 724 kilometre olan Courentyne Nehri, 346 kilometre olan Demerara Nehri ve 595 kilometre olan Berbice Nehri'dir.

Guyana ülkesi Güney Amerika’da yer alan bazı bölgelere insan topluluklarının henüz ulaşamadığı en büyük bozulmamış yağmur ormanlarından birine sahiptir. Ülkenin zengin doğal tarihi, ilk kaşifler olan Raleigh ve Waterton daha sonra ise doğa bilimci olan Sir David Attenborough ile Durrel tarafından tamamlanmıştır.

2012 yılında Guyana, yağmur ormanlarının korunma çabaları sebebi ile Norveç’ten ödül almıştır. Doğal yaşam alanlarını koruma ve sürdürme amacı taşıyan bu durum uluslararası toplamda 250 milyon dolarlık bir anlaşmadan kaynaklanmaktadır.

Batı Afrika’da 2013 yılında başlayan bir salgın Guyana ülkesine de sıçramıştır ve bu durumun sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiştir. Yapılan tahminler doğrultusunda 5 binden fazla Guyana vatandaşının hayatını kaybettiği bilinmektedir.

Köklü bir tarihe sahip olan Guyana ülkesinin tarihinin sömürge sürecinden önce milattan önce 35 binli yıllara dayandığı bilinmektedir. Bu bölgede tespit edilen ilk yerleşimcilerin Asya’dan Kuzey Amerika’ya gelmiş olan ve daha sonra güneye inen kabileler olduğu kabul edilmektedir.

Bugün sınırları çizilmiş olan Guyana topraklarında daha önce Demerara Essequibo ve Berbice isimleri ile varlığını sürdürmüş olan üç koloniyi, Hollanda Batı Hindistan Şirketi üzerinden sömürmüş olan Hollanda bir buçuk asırdan fazla süren bu dönem boyunca on binlerce Afrikalının ve yerlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Guyana ülkesinde kabul edilen başat resmi dil İngilizce dilidir. Bölgede tanınan ve bölgesel olarak kullanılan diğer resmi diller ise şunlardır:

Portekizce, Wai Wai Dili, İspanyolca, Guyanese Creole, Arawakan, Akawaio, Macushi.

Ülkenin dilinde çeşitlilik olmasının bir nedeni de Guyana topraklarının ev sahipliği yaptığı etnik kökenli toplulukların da çeşitlilik göstermesidir. Guyana Kızılderilileri, Doğu Hintliler, Afrikalılar ve karışık etnik kökenli insan toplulukları Guyana ülkesinde yaşam süren etnik gruplardır.

Ülkedeki mevcut hükumet üniter, başkanlı, anayasal cumhuriyet olarak kabul edilmiştir. Tarihinde 1667-1814 yılları arasında Hollanda Guyanası, 1814-1966 yılları arasında Britanya Guyanası olan ülke 1966 yılının mayıs ayında Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Cumhuriyet ise ülkede 23 Şubat 1970 yılında ilan edilerek resmen kabul edilmiştir.

Guyana’da yapılan 2018 nüfus sayımının ardından ilan edilen rakamlara göre nüfus 786.391 civarındadır. Ülkenin yüzölçümü ise toplamda 214.970 kilometrekare civarındadır. Resmi para biriminin Guyana doları olduğu ülkede çeşitli etnik gruplar yaşamakta ve birden fazla dil konuşulmaktadır.

Güney Amerika anakarasında İngiliz Milletler Topluluğu üyeliği bulunan Guyana, aynı zamanda Surinam’dan sonraki aynı kıtada olan ve Müslüman nüfus oranının en çok olduğu ülke olarak da kabul edilmiştir. Guyana aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da üyeleri arasında yer almaktadır.

Guyana'nın başkenti neresidir?

Ülkenin en büyük şehri Georgetown şehridir. Bu şehir aynı zamanda ülkenin başkentidir. Georgetown ülkenin en önemli limanı olarak da kabul edilmektedir. Bunlar dışında ülkenin en önemli finansal hizmetler merkezi olma görevini de üstlenmiş olan bir şehirdir.

İngilizler 1781 yılında kurdukları bu şehri dönemin İngiltere kralı olan üçüncü George anısına onurlandırmıştır. Bu ismin verildiği bir şehir olan Georgetown şehrinde ilk yerleşme Fransızlar tarafından Lıongchamps olarak tekrar inşa edilmiştir.

Flemenk işgalini de görmüş olan Georgetown şehri bu işgal esnasında Stabroek olarak isimlendirilmiştir. 1812 yılında bölgenin İngilizler tarafından bir kez daha işgal edilmesi ile ismi tekrar Georgetown olarak değiştirilmiştir. Sıtma hastalığı daha öncelerde kente ciddi zorluklar yaşatırken 1945 sonrası kontrol altına alınmıştır.