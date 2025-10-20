HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Güzelyalı’nın Neronu" bu kez tutuklandı! "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik"

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi’nde bulunan Feyizoğlu Apartmanı’nda 4. kez yangın çıktı. Son olayda apartmanın çatısı alevlere teslim olurken, daha önce serbest bırakılan F.K. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangınlar nedeniyle büyük korku yaşayan apartman sakinleri, "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik. Bu yaşananların tesadüf olduğuna inanmıyoruz" diyerek endişelerini dile getirdi.

"Güzelyalı’nın Neronu" bu kez tutuklandı! "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik"

Edinilen bilgiye göre, 51. Sokak’taki apartmanın çatısında saat 03.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

TUTUKLANDI

Mahallede "Güzelyalı’nın Neronu" olarak anılmaya başlanan F.K.’nin, daha önce de aynı binada bodrum ve depo kısımlarında çıkan 3 ayrı yangının şüphelisi olarak gözaltına alındığı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

"Güzelyalı’nın Neronu" bu kez tutuklandı! "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik" 1

Bina sakinlerinin yeniden yangın çıkmasının ardından yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K.’yi yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının çatı kısmından çıktığı ve kundaklama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

"Güzelyalı’nın Neronu" bu kez tutuklandı! "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik" 2

"ARTIK GECELERİ UYUYAMAZ OLDUK"

Yangınlar nedeniyle büyük korku yaşayan apartman sakinleri, "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik. Bu yaşananların tesadüf olduğuna inanmıyoruz" diyerek endişelerini dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Güzelyalı’nın Neronu" bu kez tutuklandı! "Artık geceleri uyuyamaz hale geldik" 3

Kaynak: İHA

20 Ekim 2025
20 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci olay! Lastiğini değiştirmek isterken hayatını kaybettiFeci olay! Lastiğini değiştirmek isterken hayatını kaybetti
Sosyal medyadan paylaştı! Sert sözler: "Hayatın operasyonculukla geçti RTÜK'te naylon fatura yok senin naylon haberlerin var"Sosyal medyadan paylaştı! Sert sözler: "Hayatın operasyonculukla geçti RTÜK'te naylon fatura yok senin naylon haberlerin var"
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.