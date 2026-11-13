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HABAŞ'ın ev hapsindeki yönetim kurulu başkanından telefon yasağı! İşçilerin eylemi sırasında ortalık karıştı

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 19 işçi hayatını kaybetmişti. 19 kişiye mezar olan fabrikada yeni bir gelişme yaşandı. Ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran cep telefonu ile fabrikaya girişleri yasakladı. Bunun üzerine sabah vardiyasındaki işçiler iş bıraktı. Öte yandan eylem sırasında arbede çıktı. O anlar saniye saniye kamerada.

Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı.

19 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

HABAŞ ın ev hapsindeki yönetim kurulu başkanından telefon yasağı! İşçilerin eylemi sırasında ortalık karıştı 1

TELEFON YASAĞI SONRASI SABAH VARDİYASINDAKİ İŞÇİLER İÇERİ GİRMEDİ

İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

HABAŞ ın ev hapsindeki yönetim kurulu başkanından telefon yasağı! İşçilerin eylemi sırasında ortalık karıştı 2

EYLEM SIRASINDA ARBEDE ÇIKTI

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İzmir Aliağa fabrika
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