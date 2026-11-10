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HABAŞ’ta ölen 17 işçinin cenazeleri İzmir Adli Tıp’ta

İzmir’de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin cenazeleriyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki işlemler sürüyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları, DNA eşleştirme işlemleri için kurum önünde bekliyor.

HABAŞ’ta ölen 17 işçinin cenazeleri İzmir Adli Tıp’ta

İzmir’in Aliağa ilçesinde Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale ederken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamada 17 işçi hayatını kaybederken 1’i ağır 12 işçinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin cenazeleriyle ilgili İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemler devam ediyor. Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla DNA eşleştirme işlemleri yürütülürken hayatını kaybedenlerin yakınları da kurum önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. Öte yandan, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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