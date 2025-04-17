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Haber alamayınca yurt dışından çilingir yolladılar... Cansız bedenindeki morluklar şüphe uyandırdı!

Antalya'da bir çağrı merkezinde çalışan Gözde Gökalp'in yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu. Yurt dışında yaşayan ailesi, Gökalp'ten haber alamayınca genç kadının evine çilingir yolladı. Çilingir kapıyı açtığında ise dehşet verici görüntüyle karşılaştı. Eve gelen sağlık ekipleri Gökalp'in vücudundaki morlukları, cinayet ihtimali görmesi üzerine olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber alamayınca yurt dışından çilingir yolladılar... Cansız bedenindeki morluklar şüphe uyandırdı!
Çiğdem Sevinç

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak’ta 4 katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayarak durumu bildirdi. H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Bu esnada Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi.

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ÇİLİNGİR BULDU

Sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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VÜCUDUNDA MORLUKLAR BULUNDU

Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti çalışması gerçekleştirdi. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Çilingir Kadın
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