HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Haber alınamayan İsveçli turist, otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde kalan İsveç uyruklu kadın turist, odasında ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından turistin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber alınamayan İsveçli turist, otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Müftüler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde kalan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'den (47) haber alamayan otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber alınamayan İsveçli turist, otel odasında ölü bulundu 1

ANTALYA'DA TURİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ravantti'nin oteldeki odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından turistin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber alınamayan İsveçli turist, otel odasında ölü bulundu 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıBodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyetiSuriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti

Anahtar Kelimeler:
antalya vefat turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetler üzerinde talan yarışı: Nepal'deki sel felaketinde insanlık dışı görüntüler!

Cesetler üzerinde talan yarışı: Nepal'deki sel felaketinde insanlık dışı görüntüler!

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna evinde silahlı saldırı

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna evinde silahlı saldırı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirimi oranları değişti

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.