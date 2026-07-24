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Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’da aile yakınlarının haber alamadığı şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce aile yakınlarına intihar edeceğini söylediği iddia edilen ve Örenli TOKİ konutlarında yalnız yaşadığı öğrenilen M.G.’den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle şahıs ev içerisinde bulundu. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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