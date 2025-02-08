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Haber bültenleri ve programları için RTÜK inceleme başlattı! En üst sınırdan yaptırımlar geliyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.02.2025 12:50
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Haber bültenleri ve haber programları için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. Yapılan incelemelerde tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yapıldığının tespit edildiği belirtilirken; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada "Kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Haber bültenleri ve programları için RTÜK inceleme başlattı! En üst sınırdan yaptırımlar geliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haber bültenleri ve haber programlarına yönelik başlattığı inceleme sonucunda; tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yapıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "6112 sayılı Kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sosyal meyda hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada şöyle denildi;

"Kamuoyuna ve Yayıncılarımıza Önemli Duyuru!

RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir.

Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir.

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Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir.

Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve millî teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan “yandık”, “bittik”, “mahvolduk” haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur.

Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır. Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta, gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir.

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6112 sayılı Kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
rtük RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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