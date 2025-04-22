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Hac vizesi olmayanların Mekke'ye girişine yarından itibaren izin verilmeyecek

Suudi Arabistan, çarşamba gününden itibaren çalışma izni ya da hac vizesi bulunmayan veya Mekke'den verilmiş bir oturum kimliği olmayan yabancıların Mekke'ye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Hac vizesi olmayanların Mekke'ye girişine yarından itibaren izin verilmeyecek

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, hac mevsiminde hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren Mekke’ye giriş için çalışma izni, Mekke’ye ait oturum kimliği veya geçerli hac izni şartı aranacaktır." ifadelerine yer verildi.

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MEKKE’YE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI DÜZENLENECEK

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının bu uygulama ile Mekke’ye giriş-çıkışları düzenlemeyi, yalnızca yetkili kişilerin şehirde bulunmasını sağlamayı ve hacıların güvenliğini temin etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ise hac ibadetini yerine getirmek isteyenleri sahte ilan ve dolandırıcı tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırarak, yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapılması gerektiğini hatırlattı.

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80 ÜLKEYLE KOORDİNASYON

Bakanlık, hac ibadetinin sadece yetkili kurumlar aracılığıyla alınan "hac vizesi" ile mümkün olduğunu ve bu sürecin 80 ülkede belirlenen resmi ofislerle koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hac Suudi Arabistan
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