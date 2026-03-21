Hadim’de kar yağışı başladı

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağışla birlikte ilçe merkezi ve bazı mahalleler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının arttığı gözlendi. Kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar ortaya çıktı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde ve bağlantı yollarında tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini ifade ederek, sürücüleri ve vatandaşları buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



