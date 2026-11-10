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Hafif ticari araç ile çarpışan patpatın sürücüsü ve eşi öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracın çarpıştığı kazada Cevdet Kurnaz (65) ve eşi Döndü Kurnaz (60) yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araç ile çarpışan patpatın sürücüsü ve eşi öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz idaresindeki tarım aracı çarpıştı.

PATPAT KAZASINDA KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cevdet Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan eşi Döndü Kurnaz ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Döndü Kurnaz hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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