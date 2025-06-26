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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Manavgat ilçei Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra İ. yönetimindeki otomobil ile Ümmü Ü. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Zehra İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat kaza
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