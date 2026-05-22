HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir’den Salihli yönüne seyir halinde olan ve üzüm bağından topladığı asma yapraklarını taşıyan E.G. (23) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve önünde seyreden Zeki Karasu (54) idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Zeki Karasu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karasu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araç sürücüsü E.G. (23) ile araçta yolcu olarak bulunan Z.D. (17) ve E.G. ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden traktör sürücüsü Zeki Karasu’nun Alaşehir’e bağlı Gürsu Mahallesi’nde ikamet ettiği, evli ve iki çocuk babası olduğu ve çiftçilikle uğraştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 1

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 2

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 3

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 4

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 5

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IBAN ile kara para aklayan şebekeye darbeIBAN ile kara para aklayan şebekeye darbe
Aydın’da en başarılı ilçe Sultanhisar olduAydın’da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.