Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Cankara köyüne seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 33 NIP 61 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile araçta bulunan Sıla Ö., Fadime Ö., Ecrin Ö. ve Tuğçe Demirkaya yaralandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Tuğçe Demirkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır