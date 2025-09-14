HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafın geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerindeki 1 Nisan Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, karşıya geçmek isteyen Osman Etker’e, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada Osman Etker yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Etker’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandıBingöl’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
CHP'nin Esenyurt kongresinde arbede! Yaralılar var: 'Gürsel Tekin' sözleri ortalığı karıştırdıCHP'nin Esenyurt kongresinde arbede! Yaralılar var: 'Gürsel Tekin' sözleri ortalığı karıştırdı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.