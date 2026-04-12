Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Mersin-Antalya yolu Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde yurt kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.U. idaresindeki hafif ticari araçla ile Hakan Koca yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Koca’ya kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, hafif ticari aracın sürücüsünü de gözaltına aldı.



