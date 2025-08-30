HABER

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Songül A. (25), yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ertuğrulgazi Caddesi’nde seyir halinde olan Songül A.'nın kullandığı motosiklet, Kasımefendi Caddesi’nden çıkan Semih D. (30) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Devrilen motosikletten düşen Songül A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Songül A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

