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Hafriyat kamyonu konteynıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun bir şantiye alanında bulunan 2 katlı prefabrik eve çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonu konteynıra çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan bir inşaat atıkları geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat Yalçınkaya (58) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şantiyede içerisinde bulunan 2 katlı prefabrik eve girdi. Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan talihsiz sürücü Rıfat Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücünün cansız bedeni çıkartılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
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