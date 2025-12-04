Hafriyat kamyonu, önüne aldığı otomobili sürükledi

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak’tan Bornova istikametine giden hafriyat yüklü kamyon, Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bir otomobil ile çarpıştı. Kamyon, önüne aldığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Araçta mahsur kalan sürücünün büyük korku yaşadığı ve olay yerinde sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Korku dolu anların yaşandığı olay sonrası çevredekiler, otomobildeki sürücünün yardımına koştu.

Yaşanan ilginç kaza bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır