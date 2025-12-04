HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hafriyat kamyonu, önüne aldığı otomobili sürükledi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobil, kamyonun önünde yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra kurtulabildi. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Hafriyat kamyonu, önüne aldığı otomobili sürükledi

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak’tan Bornova istikametine giden hafriyat yüklü kamyon, Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bir otomobil ile çarpıştı. Kamyon, önüne aldığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Araçta mahsur kalan sürücünün büyük korku yaşadığı ve olay yerinde sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Korku dolu anların yaşandığı olay sonrası çevredekiler, otomobildeki sürücünün yardımına koştu.
Yaşanan ilginç kaza bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Hafriyat kamyonu, önüne aldığı otomobili sürükledi 1

Hafriyat kamyonu, önüne aldığı otomobili sürükledi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiOtomobile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiMalatya’da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.