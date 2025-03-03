Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana geldi. A.N.A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden E.A. idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü A.N.A., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.N.A., hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle 3 şeritli olan otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır