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Hafriyat kamyonunun lastiğinde çıkan yangın korkuttu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hafriyat kamyonunun lastik kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hafriyat kamyonunun lastiğinde çıkan yangın korkuttu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun lastik kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyon şoförünün durumu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının diğer bölümlere sıçramadan söndürülmesi sayesinde yangın küçük çaplı maddi hasar oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kamyon
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