Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji il il uyardı... 2-8 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, uzun bir süredir aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü yurt genelinde hava, hafta sonu mevsim normallerine dönüyor. İşte Meteoroloji'nin 2-8 Ağustos 2025 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil 25 ilde sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.
Yağış beklenen iller:
Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Trabzon, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan
Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin ise parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Dörtyol ve Payas İlçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde görülen sağanak yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 2, 2025
Hatay'ın Dörtyol ve Payas İlçelerinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @HatayValiligi pic.twitter.com/0xVFkbNQGT
Okuyucu Yorumları 0 yorum