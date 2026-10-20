Özgür Özel'den fon krizinde gündem yaratan istifaya tepki! "Daha dün ikna edebildiler"

Son dakika haberi: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in gündeminde başlıca fon krizi vardı.
İşte Özel'in konuşmasından satır başları:
"DAHA DÜN İSTİFAYA İKNA EDEBİLDİLER"
- Millet geçim derdiyle kıvranırken iktidar partisi tarafından asrın vurgunu gerçekleştirildi. Ucu kendilerine dokundu, sorunu çözmediler. Sonunda daha dün istifaya ikna edebildiler. Pislik bunların paçalarından akıyordu ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu. Çünkü görevden alacağı her bürokrat, kiminle geçmiş ilişkisi olduğunu ifşa edecekti. Dün saat 00.04'te üçünün adını yazmış, altına güzelce imzayı çakmış: 'Üçünü de görevden aldım.' Recep Tayyip Erdoğan, dün öğlene kadar neredeydin küçük enişte?
FON KRİZİNDE "TAM LİSTE AÇIKLANSIN" ÇAĞRISI
- Fon vurgununu yapanların tam listesi açıklanmalı. Fahiş kazanç sağlayan herkesin malvarlığına el konmalı.
- Tövbe hesabına üç beş kuruş atan temizleniyor.
- Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı verip vermediği tartışması var. Bir iddiaya göre vermiş, bir iddiaya göre eksik vermiş.
- Vurgun ahtapotun kolları gibi yayılmış.
"EN ZENGİN DE EN YOKSUL DA AYNI VERGİYİ ÖDÜYOR"
- Dünyanın en adaletsiz vergi sistemine sahibiz. Türkiye'nin en zengini de en yoksulu da aynı vergiyi ödüyor.
SEL FELAKETİ TEPKİSİ
- Bir ülkenin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. İstanbul'da 8 vatandaşımızı selde kaybettik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
- Derenin nereden akacağına da karar verdiler.
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