Son dakika | Bahçeli'den fon soruşturmasında sorumlulara yaptırım çıkışı! "Organize şekilde harama el uzatıldı"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri konuşmasında fon soruşturmasından "Terörsüz Türkiye" sürecine ve dış politikaya birçok başlıkta çarpıcı mesajlar verdi.
FON SORUŞTURMASI: "EN GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- Manipülatörler ekonomimizi hedef almıştır. Organize şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır. Bunlar bir arınma, aklanma fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanımızın isabetle fahiş kazancın bedelinin ödetileceğine ilişkin açıklaması güvenimizi tazelemiştir. Bazı sorunlarımız olsa da Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir.
- Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir. Basın da hukuk karşısında sorumluluk taşımaktadır.
- (Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması) Mahkeme siyasi gösteri yeri değildir. Yöneltilen iddialara cevap vermek ilgililerin hayrınadır.
"YANLIŞ YÖNDE SAF TUTMAYIN, BİR OLALIM"
- MHP'ye operasyon çekmeye çalışanlar bugün de devşirme kavramlarla Türk milliyetçiliğinin temiz kuyularını zehirlemeye çalışmaktadır. Kendisine oturacak masa arayanlar, siz nerenin milliyetçisisiniz? Kökü dışarıda mahfillerin mutfağında hazırlanan söylemlerle Türk milliyetçiliğini kirletenler siz hangi ağızların kelamısınız? Türk milliyetçiliğinin kurumsal kalesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Kendini Türk milliyetçisi addeden ülküdaşlarıma sesleniyorum: Orada burada vaktinizi heba etmeyin, yanlış yönde saf tutmayın. Gelin bir olalım, diri olalım, lider ülke Türkiye ülkümüzü hep birlikte gerçeğe dönüştürelim.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI
- Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeden ayrılamaz. Kararlılık kadar akıl, güvenlik kadar hukuk da önemli. Stratejik hedefimiz güçlü Türkiye'dir.
- Gençlerimiz ne Fransa'da başlayan ve Avrupa'ya yayılan kaos eylemlerine ne de karanlık senaryolara heves etmemeli, tahriklere kapılmamalıdır.
DIŞ POLİTİKADA NET MESAJLAR
- Kapalı Maraş'ın BM yönetimine verilmesine yönelik iddialar Kıbrıs Türklüğünün egemenlik hakları konusunda vahim bir tablo sunmaktadır. Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin felaketidir. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum.
- İsrail kışkırtıcı ve yayılmacı politikalarıyla katliamını sürdürmektedir.
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