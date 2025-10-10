HABER

Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı...

Yurtta bir süredir serin ve yağış etkili oluyor. Karadeniz'de ise fırtına var. Bu sabah saatlerinde Bartın'da dalga boyu 8 metrelere ulaştı. Yurt genelindeki serin ve yağışlı hava dalgasına yeni bir soğuk hava dalgası daha ekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu hafta sonu sıcaklıkların 3 ila 6 derece daha düşecek. Bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı bile yapıldı. 3 il sarı kodla uyarıldı. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Sonbahar yurt genelinde etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Birçok bölgede hava sıcaklıkları düştü ve yağışlar etkili oluyor. Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji hafta sonunu işaret ederek birçok bölgeye uyarıda bulundu. Uyarılara göre bazı bölgelerde sıcaklıklar 3-6 derece düşecek ve kar yağışı etkili olacak. İşte tüm detaylar!

Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı... 1

3 İLE SARI KODLU UYARI!

Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Batı Karadeniz civarında sağanak yağış bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin eden meteoroloji, bu iller için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı... 2

KARADENİZ COŞTU: DALGA BOYU 8 METRE

Bartın'ın Amasra ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ile dev dalgalar oluştu. Gün boyu kayalara çarpan dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaşırken, gece yarısı ise şiddeti artan fırtına ile birlikte Karadeniz adeta coştu. Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreye ulaştı. Çarptığı irili ufaklı kayaları adeta yutan ve peş peşe gelen dalgalar, görsel şölene de sahne oldu. Dalgaları görüntülemek isteyen gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı... 3

Saatte hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar ve dev dalgaların Cuma günü saat 19.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

ÖNCE DÜŞECEK SONRA YÜKSELECEK

Sıcaklıkların batı kesimlerde sabit kalacağını, doğu bölgelerinde ise 6-7 dereceye varan geçici bir düşüş yaşanacağını aktaran Prof. Dr. Orhan Şen, “Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıkacak” bilgisini paylaştı.

Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı... 4

EKİM AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Prof. Dr. Şen, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceğini belirterek, “Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de Erzurum ve Erzincan’da sulu kar şeklinde görülebilir” dedi.

Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı... 5

MEGAKENT'TE SAĞANAK

Bugün İstanbul'da sağanak geçişleri görülecek, hava sıcaklığı 19-20 dereceler arasında seyredecek.

Ankara'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Başkentte de sağanak geçişleri olacak, hava sıcaklığı 15-16 dereceyi geçmeyecek.

Yağış beklenmeyen İzmir de 23-24 civarında olacak.

Pazar günü ise Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu'ya gök gürültülü sağanak yağış geliyor.

Kaynak: İHA, Sözcü, NTV

